تكليف نيابة أمن الدولة بمعاينة موقع استهداف الأقباط

02 نوفمبر 2018 - 05:48 م

أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنها تلقت، اليوم، إخطارا بوقوع حادث إطلاق نار استهدف حافلة تقل مجموعة من الأقباط أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة محافظة المنيا.

وأشار البيان إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أصدر توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة شمال المنيا الكلية برئاسة المستشار المحامي العام الأول وكذا فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار المحامي العام الأول إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث والانتقال إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابون لسؤالهم والاستماع إلى شهادتهم عن كيفية وظروف وملابسات وقوع الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وتتولى النيابة العامة التحقيقات وسنوالي إصدار البيانات اللازمة في هذا الشأن في حينه.