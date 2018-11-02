غدًا.. محاكمة متهم بأحداث البدرشين الثانية

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جنيات الجيزة

أحداث البدرشين

تنظر غدا السبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة المتهم عمر عبدالجواد لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014 والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث البدرشين الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم؛ منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.


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