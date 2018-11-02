الأزهر عن هجوم المنيا: حادث خسيس نفذه مجرمون

02 نوفمبر 2018 - 05:55 م

أدان الأزهر الشريف، حادث الهجوم الإرهابي على حافلتي الأقباط بالمنيا، اليوم الجمعة، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

وأكد الأزهر، في بيان له، أن مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان الخسيس مجرمون تجردوا من أدنى معاني الإنسانية، وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والإرهاب، وتجرم قتل الأبرياء والآمنين.

وشدد البيان على أن استهداف الإرهاب للمصريين لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على المضي قدمًا صفًا واحدًا في الحرب على الإرهاب.

كما أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لجميع المصريين ولأسر وذوى الضحايا الأبرياء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.