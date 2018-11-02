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غياب «دي بروين» عن مانشستر سيتي 6 أسابيع

الرياضة

دي بروين
دي بروين

أمير سعد

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دي بروين

أعلن مسئولو مانشستر سيتى الإنجليزى، اليوم الجمعة، في بيان رسمي غياب البلجيكي كيفن دى بروين لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة التي تعرض التي تعرض لها الركبة خلال مشاركته فى فوز فريقه على فولهام فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وغادر دى بروين الملعب بعد التعرض لإصابة فى ركبته اليسرى بعد اصطدامه بفوسو مينساه مدافع فولهام، فى الدقيقة 86 من زمن المباراة.

ذكر الموقع الرسمى لنادى مانشستر سيتى، أن اللاعب البلجيكى يعانى من إصابة فى الركبة سيغيب على إثرها عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 5 – 6 أسابيع، موضحاً أن إصابة دى بروين لا تحتاج لتدخل جراحى.

وكان دى بروين قد عاد مؤخرا لخوض مباريات السيتى، بعد الإصابة التى تعرض لها فى بداية الموسم، وغاب على إثرها لمدة 6 أسابيع.

وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى أمس بعد نهاية المباراة، "لا أعلم أى شىء عن إصابة دى بروين، سننتظر نتائج الفحوصات الطبية التى سوف يخضع لها فى الساعات المقبلة".

وأضاف مدرب مانشستر سيتى حديثه "النجم البلجيكى قدما أداءً رائعاً خلال المباراة، وبدأ دى بروين يستعيد جزءاً كبيراً من مستواه الحقيقى، وأتمنى أن تكون الإصابة عادية".

وتأهل مانشستر سيتى على ربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزية ليواجه الفائز من لقاء ليستر سيتى وساوثهامبتون والذى سوف يقام يوم 27 نوفمبر الجارى.

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