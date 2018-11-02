  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
جماهير الأهلي ببرج العرب

تحذير لجماهير الأهلي

النائب العام المستشار نبيل صادق

تكليف نيابة أمن الدولة بمعاينة موقع استهداف الأقباط

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

تعرف على أسماء ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل

الاهلى

27 قناة تنقل مباراة الأهلي والترجي

خاشقجي

مستشار أردوغان: تم تقطيع جثة خاشقجي وإذابتها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

"الوزراء" ينفي 6 شائعات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول تعليق من «السيسي» على مقتل أقباط بالمنيا

خاشقجي وترامب وبن سلمان

قرار أمريكي جديد ضد المتورطين في مقتل خاشقجي

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

مقتل 7 وإصابة 13 في هجوم استهدف حافلة للأقباط بالمنيا

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

السفارة الإسرائيلية: متعاطفون مع مصر ضد الإرهاب

إصابة 124 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة ‎

عرب وعالم

مواجهات على حدود غزة
مواجهات على حدود غزة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

#

إصابة 52 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

#

إصابة 24 فلسطينيًا برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة

إسرائيل

فلسطين

غزة

اصابة

أصيب 124 متظاهرًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، بأن نحو 124 أصيبوا من بينهم 7 بالرصاص الحي إثر اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في الجمعة الـ32 من مسيرة العودة وكسر الحصار المتواصلة في قطاع غزة.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قبل موقعة الأهلي والترجي.. «الثالثة شمال» كامل العدد
» مقتل الزعيم الروحي لحركة «طالبان»
» إصابة 124 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة ‎
» غياب «دي بروين» عن مانشستر سيتي 6 أسابيع
» ضبط عاملة تمارس الرذيلة بـ400 جنيه فى الساعة
» تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
» السفارة الإسرائيلية: متعاطفون مع مصر ضد الإرهاب
» أرقام 14 مواجهة بين الأهلي والترجي التونسي
» السعودية تعترض صاروخ حوثي باتجاه نجران
» «الكاف» يعاقب الترجي قبل مواجهة الأهلي
» شاهد.. الصورة الأولى من الهجوم على حافلة الأقباط

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك