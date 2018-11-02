» إصابة 124 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة ‎

02 نوفمبر 2018 - 06:02 م

أصيب 124 متظاهرًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، بأن نحو 124 أصيبوا من بينهم 7 بالرصاص الحي إثر اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في الجمعة الـ32 من مسيرة العودة وكسر الحصار المتواصلة في قطاع غزة.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.