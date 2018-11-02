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الأرصاد:

تحذير لجماهير الأهلي

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جماهير الأهلي ببرج العرب
جماهير الأهلي ببرج العرب

محمد عبدالرحمن

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دورى ابطال افريقيا

برج العرب

الترجى التونسى

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، جماهير النادي الأهلي، من برودة الطقس بملعب الجيش برج العرب، والذي من المقرر أن يستضيف ذهاب دوري أبطال أفريقيا مع فريق الترجي التونسي في تمام التاسعة من مساء اليوم.  

وقال "شاهين"، خلال حديثه لفضائية "دي ام سي"، إن برودة الطقس الذي قد تتسبب في إصابتهم بوعكات صحية، ناصحًا المشجعين بارتداء ملابس ثقيلة بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة أثناء وبعد المباراة.

وأضاف أن هناك استقرارا في حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة وجنوب البلاد.

ويواجه الأهلي نادي الترجي التونسي مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.


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