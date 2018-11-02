رئيس "مصر الثورة" يدين إستهداف حافلة للأقباط

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حسين أبوالعطا
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حادث

هجوم إرهابي

المنيا

أقباط

مصر الثورة.

أدان الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، حادث إطلاق النار على حافلة للأقباط بالمنيا، والذي أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وأكد "أبو العطا"، في بيان له، على أن مثل هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة لن تؤثر على مسيرة البناء وحرب مصر ضد الإرهاب.

وشدد على ضرورة وقوف كافة القوى السياسية خلف الدولة وقيادتها لاستكمال مسيرة البناء ومكافحة الإرهاب حتى استئصاله من جذوره، كما طالب بضرورة تكاتف كافة القوى السياسية والحزبية لمناهضة أعمال العنف واستقطاب الشباب وتفعيل دورهم في بناء الوطن لأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد شبابها.

وتقدم الدكتور حسين أبو العطا بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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