وزير الرياضة يحضر النهائي الأفريقي

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المصريون

الاهلى

الترجى

وزير الرياضة

يحضر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي تقام اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد أشرف صبحي أنه لا يمكن أن يتخلى عن الوقوف بجانب الأهلي ممثل مصر في هذه الفترة الدقيقة.

وطالب وزير الشباب والرياضة الجماهير التحلي بالروح الرياضية والتشجيع المثالي في المدرجات لتخرج المباراة بالشكل الذي يعكس الثقافة المصرية واحترام المنافس، خاصة أن الأهلي يواجه فريقا من دولة شقيقة وهى تونس متمنيا التوفيق للنادي الأحمر.

وأجرى أشرف صبحي اتصالا هاتفيا بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق وكذلك العملية التنظيمية للمباراة.


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