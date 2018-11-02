فتاة تكتشف حملها من شقيقها بعد دخوله السجن

02 نوفمبر 2018 - 06:39 م

تواصل نيابة السلام بإشراف علي عواد مدير النيابة، التحقيق في واقعة اتهام زوج بحمل زوجته سفاحا من شقيقها بالسلام.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم السلام أول بلاغا من زوج يتهم زوجته بالحمل سفاحا من شقيقها، وتم ضبط الزوجة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وبمواجهته اعترف "هاني.م" شقيق المتهمة بوجود علاقة جنسية بينه وبين شقيقته، مؤكدا أنها كانت تستغل تعاطيه للمواد المخدرة وغيابه عن الوعي وتدخل له الغرفة لإقامة علاقة كاملة، كما أكد المتهم أن هذه العلاقة استمرت بينهما لمدة سبعة أشهر، وقبل القبض عليه في قضية تعاطي المواد المخدرة أخبرته بحملها منه.

وقال الزوج "م.ع" أمام النيابة إنه متزوج منذ أربع أشهر فقط، وفوجئ أول أمس أثناء حضوره برفقة زوجته بأنها حامل في الشهر الثامن، ولأنها نحيفة الجسد لم يظهر عليها أي معالم الحمل، مضيفا: برغم صدمتي الشديدة فإنني ظننت أن تكون الطبيبة مخطئة وتوجهت بها لمستشفى السلام العام الذي أكد لي أكثر من طبيب أنها حامل بالشهر الثامن.

واستكمل الزوج: "انهلت عليها بالضرب وقمت بحبسها حتى اعترفت لي بأنها كان بينها وبين شقيقها المحبوس حاليا في قضية ترويج المواد المخدرة علاقة غير شرعية استمرت لمدة طويلة وفور دخوله السجن اكتشفت حملها منه".