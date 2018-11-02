  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
جماهير الأهلي ببرج العرب

تحذير لجماهير الأهلي

النائب العام المستشار نبيل صادق

تكليف نيابة أمن الدولة بمعاينة موقع استهداف الأقباط

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

تعرف على أسماء ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل

الاهلى

27 قناة تنقل مباراة الأهلي والترجي

خاشقجي

مستشار أردوغان: تم تقطيع جثة خاشقجي وإذابتها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

"الوزراء" ينفي 6 شائعات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول تعليق من «السيسي» على مقتل أقباط بالمنيا

خاشقجي وترامب وبن سلمان

قرار أمريكي جديد ضد المتورطين في مقتل خاشقجي

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

مقتل 7 وإصابة 13 في هجوم استهدف حافلة للأقباط بالمنيا

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

السفارة الإسرائيلية: متعاطفون مع مصر ضد الإرهاب

مقتل الزعيم الروحي لحركة «طالبان»

عرب وعالم

مولانا سميع الحق، الأب الروحي لحركة "طالبان" باكستان
مولانا سميع الحق، الأب الروحي لحركة "طالبان" باكستان

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مقتل 14 شرطيًا و7 من طالبان في اشتباك بأفغانستان

#

مقتل وإصابة 19 شخصًا في اشتباكات لحركة طالبان

#

مقتل 40 جنديًا في هجوم لـ«طالبان» وسط أفغانستان

#

التايمز: مقاتلو طالبان المحترفون يتدربون في إيران

باكستان

طالبان

سميع الحق

الزعيم الروحي

أعلنت الشرطة الباكستانية، الجمعة، مقتل رجل الدين الباكستاني، مولانا سميع الحق، المعروف بالأب الروحي لحركة "طالبان" باكستان، في هجوم بالسكين بمنزله.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية، عن مولانا حميد الحق، نجل سميع الحق، قوله لقد "حاول والدي، اليوم، الوصول إلى الاحتجاج الكائن في إسلام أباد، لكنه عاد إلى منزله بسبب إغلاق الطرق.. وفيما كان يستريح في غرفته وقت العصر، خرج سائقه لحوالي 15 دقيقة".

وتابع قائلاً: "عندما عاد السائق، وجد مولانا سميع الحق مقتولا في فراشه، وجسده مغطى بالدماء".

وأكد حميد الحق، أن "والده تعرض للطعن عدة مرات".

ونقلا عن الشرطة الباكستانية، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، مقتل مولانا سميع الحق، في هجوم بالسكين في منزله.

ومولانا سميع الحق، هو المرشد الروحي والعلمي والمربي لقيادات "طالبان" في باكستان وأفغانستان.

وشغل منصب أمين جمعية علماء الإسلام الباكستانية، ورئيس المدرسة الحقانية، التي تخرجت قيادات "طالبان" منها، وفق وكالة "الأناضول".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قبل موقعة الأهلي والترجي.. «الثالثة شمال» كامل العدد
» مقتل الزعيم الروحي لحركة «طالبان»
» إصابة 124 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة ‎
» غياب «دي بروين» عن مانشستر سيتي 6 أسابيع
» ضبط عاملة تمارس الرذيلة بـ400 جنيه فى الساعة
» تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
» السفارة الإسرائيلية: متعاطفون مع مصر ضد الإرهاب
» أرقام 14 مواجهة بين الأهلي والترجي التونسي
» السعودية تعترض صاروخ حوثي باتجاه نجران
» «الكاف» يعاقب الترجي قبل مواجهة الأهلي
» شاهد.. الصورة الأولى من الهجوم على حافلة الأقباط

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك