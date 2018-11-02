» قبل موقعة الأهلي والترجي.. «الثالثة شمال» كامل العدد

02 نوفمبر 2018 - 06:53 م

قبل ساعتين من انطلاق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، امتلأ مدرج الثالثة شمال بجماهير الأهلي في ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب.

وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، قد تفقد ملعب برج العرب الذي يستضيف مواجهة الأهلي والترجي.

واطمأن مدير أمن الإسكندرية على ترتيبات إقامة المباراة المرتقبة مع معاونيه وعدد من العاملين في الإدارة التنفيذية بالأهلي.

ويواجه الأهلي الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.