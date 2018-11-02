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ضبط 10 آلاف قرص مخدر داخل حاوية ببورسعيد

قضايا وحوادث

ضبط 8 ملايين قرص مخدر فى حاوية هندية
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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الاجهزة الامنية

بورسعيد

حاوية

10 الاف قرص مخدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات، من إحباط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر من أقراص الترامادول المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون مكافحة المخدرات داخل حاوية بميناء بورسعيد.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام كلٍ من خالد.ع .أ – مواليد 1966، صاحب مكتب للاستيراد والتصدير ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، ووليد .أ.أ – مواليد 1975 ، مستخلص جمركى، وصاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى (بمحافظة بورسعيد)، وأحمد .م. ى – مواليد 1970 ، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، تهريب شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة مخبأة داخل إحدى الحاويات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الحاوية بميناء غرب بورسعيد والقادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح مكتب التصدير والاستيراد المملوك للمتهم الثانى، ومشمولها المستندي المشروع (قطع غيار سيارات)، وبتفتيشها تم ضبط (10520) قرصا مخدرا.

كما أمكن ضبط المتهم الأول حال استقلاله إحدى السيارات، أثناء تواجده خارج الميناء، استهداف وكذا ضبط الثانى حال قيامه بإنهاء إجراءات الحاوية داخل الدائرة الجمركية وبحوزتهما (مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما أقرا بجلبهما للمضبوطات بقصد الاتجار لترويجها على عملائهما داخل البلاد بالاشتراك مع المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

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