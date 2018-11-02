بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي التونسي
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.
شاهد المباراة ..
فجر
04:51
شروق
06:16
ظهر
11:43
عصر
14:48
مغرب
17:10
عشاء
18:40