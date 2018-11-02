أبوتريكة يهنئ نجم الاسكواش

02 نوفمبر 2018 - 08:08 م

حرص النجم محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، علي تهنئة اللاعب على فرج نجم فريق وادي دجلة للاسكواش، بعد حصده لقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش مساء اليوم.

ونشر «أبو تريكة» صورة له رفقة «على فرج» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقا: «مبروك لنجمنا على فرج».

وحصد على فرج لاعب نادي وادي دجلة لقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش إحدى البطولات الكبرى في عالم اللعبة بعدما تغلب في المباراة النهائية للبطولة على المصنف الخامس عالميا سيمون روزنر.