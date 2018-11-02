بالصور.. نجوم «WWE» في «الجوهرة الملكية» بالسعودية

02 نوفمبر 2018 - 08:10 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، انطلاق عروض "الجوهرة الملكية" (كروان جول).

وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الرياضة السعودية على موقع "تويتر"، بدأ الحدث العالمي الكبير "كروان جول" في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، منذ قليل.

وعرضت هيئة الرياضة السعودية جانبا من أجواء مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel".

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE " والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل.