بالصور.. نجوم «WWE» في «الجوهرة الملكية» بالسعودية

خالد الشرقاوي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، انطلاق عروض "الجوهرة الملكية" (كروان جول).
وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الرياضة السعودية على موقع "تويتر"، بدأ الحدث العالمي الكبير "كروان جول" في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، منذ قليل.
وعرضت هيئة الرياضة السعودية جانبا من أجواء مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel".
ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE " والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل.
??? الآن بداية عرض WWE #كراون_جول_السعودية في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) 2 نوفمبر 2018
#WWECrownJewel pic.twitter.com/lVEedRZoR9
?? بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ انطلاق منافسات #كراون_جول_السعودية #WWECrownJewel pic.twitter.com/VJ0NmUaesm— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) 2 نوفمبر 2018
??? جانب من منافسات #كراون_جول_السعودية #WWECrownJewel pic.twitter.com/aTO6SY25er— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) 2 نوفمبر 2018
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