» 18 قتيلًا نتيجة العواصف بإيطاليا

02 نوفمبر 2018 - 08:15 م

ارتفع عدد قتلى السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن عواصف تضرب إيطاليا، إلى 18 شخصًا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، الجمعة، أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم، جراء اشتداد العواصف مجددًا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 18 شخصا، منذ الأحد الماضي، في مناطق مختلفة من البلاد.

وبلغت العواصف ذروتها في منطقة "ليغوريا" (شمال غرب)، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 180 كلم في الساعة.

كما غمرت المياه 75 بالمائة من مدينة البندقية السياحية (شمال شرق)، التي تأثرت بالعواصف.