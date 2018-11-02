«صلاح» ينعى ضحايا حادث أقباط المنيا

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نعى النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، ضحايا الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حافلة كانت تقل مجموعة من أبناء مصر الأقباط، وهم في طريقهم للدير لأداء فروض العبادة.

وكتب «صلاح» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خالص التعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا.. دعواتي ودعمي لكم وللشعب المصري جميعًا أن يحفظنا الله من كل سوء».


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