العثور على جثة موجه مقيد اليدين والرجلين بالدقهلية

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الدقهلية

العثور على جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية على جثة موجه سابق بالتربية والتعليم, مقيد اليدين والرجلين, في منطقة ديل البحر، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة. 

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الحسني، مأمور مركز الستامونى، من الأهالى بالعثور على جثة لشخص مقيد بالحبال بالقرب من نقطة 15 مايو بمنطقة ديل البحر بمركز الستاموني.

وعلى الفور، انتقل الرائد محمد حماد، رئيس مباحث المركز ومعاونه النقيب فتحي زكي، إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن المجنى عليه مقيد بالحبال، وتبين أنه يدعى "محسن. ع" موجه سابق بالتربية والتعليم، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة.

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