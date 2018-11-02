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وزيرتا "الصحة والتضامن" تقطعان مشاركتهما بمنتدى الشباب

الحياة السياسية

غادة والي
غادة والي

وكالات

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المنيا

التضامن

الأنبا صموئيل

قطعت وزيرتا "الصحة والتضامن" مشاركتهما في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لمتابعة حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وانتقلت الوزيرتان إلى محافظة المنيا؛ للوقوف على آخر تطورات الحادث، حيث أجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتصالا مع وزراء الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي، لتقديم الرعاية الكاملة والدعم المعنوي للمصابين ولأسر الشهداء، وكذا العمل على سرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة.

وأدانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بشدة، حادث المنيا الإرهابي، الذي وقع الجمعة، مستهدفا حافلة تقل عددًا من الأخوة الأقباط المتجهين لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأكدت "والي" أنها توجهت ووزيرة الصحة إلى محافظة المنيا وفق توجيهات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي وتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين والمتوفيين.

وصرحت بأن الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة المصريين وإصرارهم على تحقيق التنمية، بل لن يزيدنا إلا اصطفافا وتماسكا وتصديا للإرهاب والإرهابيين بكل ما أوتينا من قوة، كما نعت الشهداء وأكدت على تقديم كل المساندة والدعم لأسرهم.


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