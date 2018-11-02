» "عكاشة" يكشف معلومة هامة عن مرضه على الهواء

02 نوفمبر 2018 - 10:00 م

كشف الإعلامي توفيق عكاشة ، عن أسباب تقديمه لبرنامجه “مصر اليوم” على مدار 3 أيام فقط وليس أكثر من ذلك، موضحًا أنه مر بظروف صحية صعبة مؤخرًا، لا تمكّنه من الجلوس يوميًا على الهواء لمدة 4 ساعات.



أوضح عكاشة، خلال تقديم برنامجه “مصر اليوم” على قناة “الحياة”، أنه كان يعاني من إصابة في قدمه اليسرى وصلت إلى حد الشلل، مشيرًا إلى أنه تم علاجه وشُفي، لكن لا يزال أثر ما مر به واضحًا عليه، لذلك عندم طُلب منه أن يُقدم البرنامج لمدة 5 أيام أسبوعيًا، رفض وطلب أن يكونوا 3 أيام فقط، نظرًا لإصابة قدمه.

