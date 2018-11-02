  • السبت 03 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:55 ص
بحث متقدم
البابا تواضروس

أول تعليق لـ"تواضروس" على حادث المنيا

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

خطيبة خاشقجي تطالب المجتمع الدولي بهذا الأمر الهام

الاهلى والترجى

الأهلي يتخطى الترجي بثلاثية.. ويقترب من التتويج

أردوغان والملك سلمان

أردوغان: قتل خاشقجي جاء "بأوامر عليا"

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

قبل أن يجف الدم.. نزيف على طريق دير «الأنبا صموئيل»

البرلمان

فيتو برلماني بشأن «منع السلفيين من اعتلاء المنابر»

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

بالفيديو.. برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

ترامب

ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

تنظيم داعش

«داعش» يتبنى هجوم المنيا

البنك الدولي

البنك الدولي: مصر تتفوق اقتصاديًا على إسرائيل

تركيا: رفع أنقرة وواشنطن العقوبات مرحلة مهمة للتطبيع

عرب وعالم

تركيا وأمريكا
تركيا وأمريكا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أمريكا ترفع العقوبات عن وزيري الداخلية والعدل التركيين

#

أردوغان: سنكون أول من يقف في وجه هؤلاء

#

«بومبيو»: سأبحث مع «ترامب» رفع العقوبات عن تركيا

#

تركيا تجدد رفضها الإفراج عن القس الأمريكي

اعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، رفع أنقرة وواشنطن عقوبات متبادلة بينهما بشكل متزامن، "مرحلة مهمة للتطبيع".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة رجب طيب أردوغان، في مقره بالعاصمة أنقرة، اليوم الجمعة.
وأوضح جليك، أن الرئيس التركي أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قررا رفع العقوبات بشكل متبادل خلال الاتصال الهاتفي بينهما أمس الخميس.
وأضاف "قرار واشنطن فرض عقوبات على الوزيرين (التركيين) كان خاطئا لا يليق بعلاقات التحالف وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ونحن بصفتنا دولة ذات سيادة مستقلة رددنا بالمثل على ذلك".
وشدد جليك، على وجوب احترام المراحل القضائية.وأضاف "نؤكد مرارًا أن تركيا لا تقبل إطلاقا فرض الإملاءات.. يمكن حل كل الأمور عبر الحوار، فالقنوات الدبلوماسية مفتوحة لكل شيء، وخاصة لقضايا الأزمات".
وأشار جليك، إلى أن "العدالة والتنمية" قرر الخروج من "تحالف المحافظين والإصلاحيين في أوروبا الذي تأسس (في 2009) لجمع الأحزاب اليمينية واليمين الوسط والديمقراطية، بسبب زيادة نسبة اليمين المتطرف فيه تدريجيا، وبدئه بفقدان طبيعته الديمقراطية".
ولفت إلى أن التحالف تحول إلى منصة تنطلق منها أصوات العنصرية، ومنبرًا للعداء ضد تركيا والإسلام.
وتابع: "اليمين المتطرف هو داعش أوروبا".
وفي وقت سابق الجمعة، رفعت كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات متبادلة بينهما بشكل متزامن، سبق أن فُرضت في أغسطس/آب الماضي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم، رفع عقوبات عن وزيري الداخلية التركي سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غُل.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، أن أنقرة رفعت عقوبات عن وزيري العدل الأمريكي جيف سيشنز، والأمن الداخلي كريستين نيلسن؛ في إطار المعاملة بالمثل. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل بصدد التوصل إلى صفقة تهدئة بغزة
» "عكاشة" يكشف معلومة هامة عن مرضه على الهواء
» أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة
» الأهلي يتخطى الترجي بثلاثية.. ويقترب من التتويج
» فرنسا تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل خاشقجي
» السيسي يعزي تواضروس في اتصال هاتفي
» مدرس يتحرش بطالبة بالصف الأول الابتدائي في الحمام
» سيدة تلقي رضيعين بعد ولادتهما في الشارع
» «صلاح» ينعى ضحايا حادث أقباط المنيا
» الاستعلامات: الجريمة الآثمة فى المنيا تكشف عجز الإرهابيين
» تعرف على أسماء ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك