هذا ما قالته الخارجية التركية عن حادث "المنيا" الإرهابي

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أدانت وزارة الخارجية التركية، مساء الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مسيحيين، قرب دير وسط مصر، مخلّفًا 7 قتلى وعدد من الجرحى.
وأعربت الخارجية في بيان، عن إدانتها للتفجير الإرهابي البشع الذي استهدف الأقباط في محافظة المنيا، والذي تسبب بمقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.
وقدمت الخارجية تعازيها لأسر الضحايا وللشعب المصري، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.
تجدر الإشارة أن 7 أشخاص قتلوا، بينهم 6 من عائلة واحدة، في الهجوم الذي استهدف حافلة تقل مواطنين مسيحيين بمحافظة المنيا، وسط مصر.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم، في بيان مقتضب نشرته وكالة "أعماق"، التابعة له.

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