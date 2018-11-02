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الأمريكيين يرون في خطابات ترامب "تشجيعا على العنف"

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ترامب

المصريون ـ متابعات

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أظهر استطلاع رأي أجرته وسائل إعلام أمريكية، أن 49 بالمائة من سكان البلاد، يعتبرون أن خطابات الرئيس دونالد ترامب، "تشجّع على العنف السياسي".
جاء ذلك وفق نتائج استطلاع رأي أجرته قناة "إي بي سي"، وصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيتين.
وبحسب الاستطلاع، يرى 76 بالمائة من الناخبين الديمقراطيين، أنّ تصريحات ترامب، "تشجع على العنف السياسي".
بينما أيّد ذلك 19 بالمائة فقط من الجمهوريين، فيما بلغت النسبة نفسها في صفوف المستقلين 50 بالمائة.
وفي رده على سؤال مراسل قناة "إيه بي سي"، حول نتائج الاستطلاع، أعرب ترامب عن استيائه.
وقال: "بسؤالكم تسببون العنف، الكثير من المراسلين يتسببون في العنف بعدم قولهم الحقيقة".
من جانبها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، الاستطلاع بـ"المخيف". 

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