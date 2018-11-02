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نابولي يستعيد نغمة الانتصارات في "الكالتشيو"

الرياضة

نابولي
نابولي

المصريون ووكالات

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يوفينتوس يواصل التغريد على قمة "الكالتشيو"

استعاد فريق نابولي، الجمعة، ذاكرة الانتصارات في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
وتغلب نابولي على ضيفه امبولي بخمسة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للبطولة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي، إلى 25 نقطة في الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف يوفينتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد امبولي عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.
أنهى نابولي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما لورنزو إنسيني والبلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقتين 9 و38.
وقلص امبولي النتيجة بتسجيله للهدف الأول في الدقيقة 58 عبر فرانشيسكو كابوتو.
وردّ نابولي بثلاثة أهداف أخرى عن طريق ميرتينز (هدفين) في الدقيقتين 64 و93، والبولندي اركاديوز ميليك في الدقيقة 90. 

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