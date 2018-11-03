سان جيرمان يواصل التحليق على قمة الدوري الفرنسي

03 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

واصل فريق باريس سان جيرمان، الجمعة، التحليق على قمة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وتغلب سان جيرمان على ضيفه ليل بهدفين لهدف في الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.



بذلك، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 36 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليل عند 25 نقطة في الوصافة.



ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.



ونجح سان جيرمان في الشوط الثاني من تسجيل هدفين عبر كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقتين 70 و84.

