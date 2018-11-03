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شاهد: حيلة وليد أزارو لخداع حكم المباراة

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أزارو يحتفل بهدفه أمام المصري
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المصريون ـ متابعات

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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطة تليفزيونية من مباراة الأهلي والترجي تكشف خداع وليد أزارو.
وأوضحت اللقطة قيام أزارو بتمزيق قميصه بنفسه، لإيهام الحكم أن لاعب الترجي التونسي قام بشده منها.


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