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صحيفة أمريكية:

"حزب الله" يستغل فصيل سوري لدعم النظام

عرب وعالم

طرد "حزب الله" من أولويات أمريكا بسوريا
طرد "حزب الله" من أولويات أمريكا بسوريا

المصريون ـ متابعات

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "حزب الله" المدعوم من إيران، يستغل مقاتلي أحد فصائل المعارضة السورية الذين قطعت واشنطن عنهم المساعدات العام الماضي، بغرض دعم النظام السوري.
وأضافت الصحيفة في خبر أسندته إلى مصادر محلية، الجمعة، أن قرابة ألفي مقاتل من فصيل "لواء شهداء القريتين" (تابع للجيش السوري الحر) يجري استغلالهم من قبل "حزب الله" لدعم النظام السوري، دون توضيح طبيعة هذا الاستغلال. 
ولم يرد المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "شون ريان"، على أسئلة مراسل الأناضول بخصوص ذلك، غير أنه ذكّر بتصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جويل رايبرن.


وقال رايبرن، مؤخرا، إن "تجنيد حزب الله، مقاتلين في جنوبي سوريا أمر مزعزع للاستقرار، فكرة توسيع الحزب وجوده على الحدود مع الأردن بالقرب من مرتفعات الجولان والحدود الإسرائيلية تزيد فرص النزاع".


وفي يوليو/تموز 2017، أعلنت قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، بشكل رسمي، التخلي عن دعم أحد الفصائل السورية المحاربة للنظام السوري.


وقالت آنذاك، إن التحالف أوقف دعمه لـ"لواء شهداء القريتين"؛ بزعم "تنفيذ عناصر اللواء دوريات خارج منطقة تخفيف التوتر المتفق عليها (لم يحدد موقعها)، والمشاركة في نشاطات لا تركز على محاربة داعش، دون موافقة أو تنسيق مع الولايات المتحدة أو التحالف". -

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