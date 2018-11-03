  • السبت 03 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:29 ص
بحث متقدم
رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»

"التموين" تكشف معلومة هامة عن المستبعدين من البطاقات

توفيق عكاشة

"عكاشة": ترامب أخطر رئيس حكم الولايات المتحدة

تريكة

ماذا قال "أبوتريكة" بعد فوز الأهلي على الترجي؟

البابا تواضروس

أول تعليق لـ"تواضروس" على حادث المنيا

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

خطيبة خاشقجي تطالب المجتمع الدولي بهذا الأمر الهام

الاهلى والترجى

الأهلي يتخطى الترجي بثلاثية.. ويقترب من التتويج

أردوغان والملك سلمان

أردوغان: قتل خاشقجي جاء "بأوامر عليا"

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

قبل أن يجف الدم.. نزيف على طريق دير «الأنبا صموئيل»

البرلمان

فيتو برلماني بشأن «منع السلفيين من اعتلاء المنابر»

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

بالفيديو.. برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

روسيا تدعو للوقف "الفوري" للقتال في اليمن

عرب وعالم

فاسيلي نيبنزيا
فاسيلي نيبنزيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

جندي مصري يخطف أنظار العالم ببطولة الألعاب العسكرية

#

أمريكا تضع أعينها على غاز مصر في "المتوسط"

#

فنان يدير نهائي مونديال روسيا اليوم

#

الدب الروسي يصطدم بـ"الماتادور" الإسباني

دعت روسيا، مساء الجمعة، إلى وقف "فوري" للأعمال العدائية في اليمن، فيما لم تستبعد أن يتمكن المبعوث الأممي إلى سوريا من تشكيل اللجنة الدستورية قبل استقالته نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، تعقيبا على دعوة مماثلة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوقت سابق الجمعة.
وقال نيبيزيا: "دعوة غوتيريش لا تعد خبرا جديدا، لأننا ناقشنا ذلك الأسبوع الماضي، في جلسة لمجلس الأمن، وأطلعنا مارك لوكوك (وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية) على الوضع الإنساني الأكثر خطورة بالعالم".
وأضاف: "نصف السكان على حافة المجاعة باليمن، وروسيا تدعو دائما إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، أينما ذهبنا من وإلى الحُديدة (غرب)، و في أي مكان آخر".
وتابع أن الدعوة تأتي في إطار "إيمان روسيا بالحل السياسي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيد السلام إلى اليمن".
وأكد فاسيلي نيبيزيا دعم روسيا لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وقال إن "غريفيث يعمل على خطة سلام قد تجمع الأطراف معا، وتنهي في نهاية المطاف هذا الصراع غير المجدي الذي طال أمده منذ أربع سنوات".
وحول إمكانية صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الصدد، قال: "لم نصل إلى ذلك بعد. لكننا نريد أولاً أن نسمع من غريفيث عن وسائله الجديدة التي يستكشفها. ربما هناك بعض الحديث عن وثيقة جديدة لمجلس الأمن لدعم عملية السلام بالفعل. لكن هذا كان مجرد كلام".
وفي الشأن السوري، قال نيبيزيا إن "النظام السوري مستعد للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد جير بيدرسن، الذي سيخلف سلفه استيفان دي ميستورا، نهاية هذ الشهر".
وشدد علي ضرورة "ألا يتخلى بيدرسن عن أي شيء تم تحقيقه قبل مجيئه".
وموضحا: "لدينا قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو حجر الزاوية للأمم المتحدة، وأساس التسوية السياسية. كل شيء منصوص عليه وتمت متابعته".
وردا عن سؤال بشأن إمكانية أن ينجح دي ميستورا في تشكيل اللجنة الدستورية قبل استقالته نهاية نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، أشار نيبيزيا أنه "إذا تم الاتفاق على القوائم من قبل الجميع، يمكنه القيام بذلك قبل نهاية نوفمبر. هذا ليس مستحيلا". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"كارتيرون" على فوز الأهلي
» أردوغان: ما زلنا ننتظر إجابات كثيرة من السعودية
» شاهد: حيلة وليد أزارو لخداع حكم المباراة
» البنك الدولي: مصر تتفوق اقتصاديًا على إسرائيل
» إسرائيل بصدد التوصل إلى صفقة تهدئة بغزة
» "عكاشة" يكشف معلومة هامة عن مرضه على الهواء
» ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين
» أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة
» الأهلي يتخطى الترجي بثلاثية.. ويقترب من التتويج
» فرنسا تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل خاشقجي
» السيسي يعزي تواضروس في اتصال هاتفي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك