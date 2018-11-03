خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس السيسي

03 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة في محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.



وقال خادم الحرمين الشريفين فى برقيته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة في محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب مصر باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب مصر وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية عزاء مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

