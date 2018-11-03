  • السبت 03 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:29 ص
بحث متقدم
رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»

"التموين" تكشف معلومة هامة عن المستبعدين من البطاقات

توفيق عكاشة

"عكاشة": ترامب أخطر رئيس حكم الولايات المتحدة

تريكة

ماذا قال "أبوتريكة" بعد فوز الأهلي على الترجي؟

البابا تواضروس

أول تعليق لـ"تواضروس" على حادث المنيا

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

خطيبة خاشقجي تطالب المجتمع الدولي بهذا الأمر الهام

الاهلى والترجى

الأهلي يتخطى الترجي بثلاثية.. ويقترب من التتويج

أردوغان والملك سلمان

أردوغان: قتل خاشقجي جاء "بأوامر عليا"

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

قبل أن يجف الدم.. نزيف على طريق دير «الأنبا صموئيل»

البرلمان

فيتو برلماني بشأن «منع السلفيين من اعتلاء المنابر»

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

بالفيديو.. برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

في ضحايا حادث المنيا

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس السيسي

الحياة السياسية

الملك سلمان والسيسي
الملك سلمان والسيسي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"شكري" يغادر إلى السعودية برسالة هامة من "السيسي"

#

هذا ما فعله خادم الحرمين وولي العهد مع أسرة "خاشقجي"

#

«السيسي» يوجه رسالة إلى الرأي العام الإسرائيلي

#

إلغاء مباراة السوبر المصري السعودي

بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة في محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال خادم الحرمين الشريفين فى برقيته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة في محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب مصر باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب مصر وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية عزاء مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال ولي العهد فى برقيته " علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"كارتيرون" على فوز الأهلي
» أردوغان: ما زلنا ننتظر إجابات كثيرة من السعودية
» شاهد: حيلة وليد أزارو لخداع حكم المباراة
» البنك الدولي: مصر تتفوق اقتصاديًا على إسرائيل
» إسرائيل بصدد التوصل إلى صفقة تهدئة بغزة
» "عكاشة" يكشف معلومة هامة عن مرضه على الهواء
» ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين
» أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة
» الأهلي يتخطى الترجي بثلاثية.. ويقترب من التتويج
» فرنسا تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل خاشقجي
» السيسي يعزي تواضروس في اتصال هاتفي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك