ماذا قال "أبوتريكة" بعد فوز الأهلي على الترجي؟

03 نوفمبر 2018 - 01:20 ص

أعرب محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته بفوز الشياطين الحمر على الترجي التونسي 3-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد "الجيش" ببرج العرب.



وغرد أبو تريكة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر: "نتيجة جيدة جدًا في المباراة الأولى ولكن مباراة العودة هي الأهم الآن.. رجال النادي الاهلي دائما في الموعد".

