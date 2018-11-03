ماذا قال "أبوتريكة" بعد فوز الأهلي على الترجي؟

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المصريون ـ متابعات

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موعد مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال

أعرب محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته بفوز الشياطين الحمر على الترجي التونسي 3-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد "الجيش" ببرج العرب.
وغرد أبو تريكة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر: "نتيجة جيدة جدًا في المباراة الأولى ولكن مباراة العودة هي الأهم الآن.. رجال النادي الاهلي دائما في الموعد".
وأضاف:" البطولة التاسعة يا أبطال إن شاء الله في ملعب رادس نفس الجدية والتركيز والحماس البطولة لم تحسم بعد".

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