اليونان تفكك عصابة لتهريب المهاجرين عبر سواحلها

03 نوفمبر 2018 - 01:30 ص

تمكن خفر السواحل في اليونان أمس الجمعة، من تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين على المستوى الدولي بشبه جزيرة بيلوبونيس اليونانية.



وذكر المسؤولون بالمقر الرئيسي لحرس السواحل اليوناني اليوم بمدينة بيريه الساحليه اليونانية أن المهربين وهم أربعة من اليونانيين وأربعة أجانب، ضُبطوا وهم ينقلون 119 مهاجرا في حافلتين إلى ميناء كاتاكولو الصغير قرب مدينة أوليمبيا.



وأضاف المسؤولون أن مقصدهم كان نقل المهاجرين إلى متن يخت شراعي لتهريبهم إلى إيطاليا.



وقال أحد الضباط بحرس السواحل إن العصابة نقلت مهاجرين من اليونان إلى إيطاليا على مدار عدة أشهر.



وأوضح الضابط أن معظم هؤلاء المهاجرين يأتون بصحبة عصابات التهريب المنظمة إلى اليونان من جهة تركيا وليسوا مسجلين في اليونان.

