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اليونان تفكك عصابة لتهريب المهاجرين عبر سواحلها

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تركيا.. ضبط 43 أجنبيًا في محاولة لتسلل اليونان

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تمكن خفر السواحل في اليونان أمس الجمعة، من تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين على المستوى الدولي بشبه جزيرة بيلوبونيس اليونانية.
وذكر المسؤولون بالمقر الرئيسي لحرس السواحل اليوناني اليوم بمدينة بيريه الساحليه اليونانية أن المهربين وهم أربعة من اليونانيين وأربعة أجانب، ضُبطوا وهم ينقلون 119 مهاجرا في حافلتين إلى ميناء كاتاكولو الصغير قرب مدينة أوليمبيا.
وأضاف المسؤولون أن مقصدهم كان نقل المهاجرين إلى متن يخت شراعي لتهريبهم إلى إيطاليا.
وقال أحد الضباط بحرس السواحل إن العصابة نقلت مهاجرين من اليونان إلى إيطاليا على مدار عدة أشهر.
وأوضح الضابط أن معظم هؤلاء المهاجرين يأتون بصحبة عصابات التهريب المنظمة إلى اليونان من جهة تركيا وليسوا مسجلين في اليونان.
وذكر الضابط لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) إنه في حال نجاح هؤلاء في مواصلة الرحلة إلى إيطاليا ثم إلى ألمانيا فلا يمكن للسلطات الألمانية أن تعيدهم مرة أخرى إلى اليونان حيث أن بصمات أصابعهم لم تسجل في بنك المعلومات الأوروبي الخاص ببصمات الأصابع.

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