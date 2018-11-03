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رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»

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"التموين" تكشف معلومة هامة عن المستبعدين من البطاقات

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رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»
رسميًا.. نقل بطاقات التموين لـ«الإنتاج الحربي»

المصريون ـ متابعات

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طالب أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، ومعاون وزير التموين، المواطنين بالدخول على موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقات التموينية.
وأوضح "كمال"، خلال حواره مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أنه لا يوجد أرقام حكومية رسمية حول المستبعدين من البطاقات التموينية.
وأضاف المتحدث باسم "التموين أنه لن يتم صرف السلع التموينية لمن تحمل بطاقته التموينية أي أخطاء بعد انتهاء موعد التحديث.


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