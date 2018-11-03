"التموين" تكشف معلومة هامة عن المستبعدين من البطاقات

03 نوفمبر 2018 - 01:50 ص

طالب أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، ومعاون وزير التموين، المواطنين بالدخول على موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقات التموينية.



وأوضح "كمال"، خلال حواره مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أنه لا يوجد أرقام حكومية رسمية حول المستبعدين من البطاقات التموينية.

