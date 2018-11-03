حقيقة مقتل قسيس في هجوم مسلح على سيارته بالإسكندرية

03 نوفمبر 2018 - 05:30 ص

نفت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسكندرية بعض الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل قس داخل سيارته بالإسكندرية.



وقال المصدر إنه بتاريخ أمس تعدى رجل يسمى "محمد حسن سيد" على مجموعة من السيارات بمنطقة المنتزه ، فأحدث بها بعض التلفيات البسيطة ، وكان من بين هذه السيارات سيارة لقس ، فتكسر الزجاج الخلفي لسيارته ، لكنه خرج سليمًا دون خدش ، وبالقبض على المتهم تبين أنه مصاب بأمراض نفسية وسبق علاقه بمستشفى المعمورة للأمراض النفسية .



تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



