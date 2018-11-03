» أمريكي يفتح النار على الناس داخل أغرب مكان يمكن أن تتخيله

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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مركز لليوجا

أمريكي يقتل الناس

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن قيام رجل بقتل شخص وإصابة 4 بعد إطلاق النار عليهم بأحد مراكز تعليم اليوجا تالاهاسي بفلوريدا ، وأوضحت التحقيقات الأولية أن مطلق النار قُتل أيضًا .

وقال مايكل ديليو في مؤتمر صحفي "عند نحو الساعة 17,47 تلقّت شرطة تالاهاسي (مكالمة) تتعلّق بإطلاق نار. وعندما وصلوا إلى المكان، وجد الشرطيون العديد من الضحايا الذين يُعانون إصابات بالرصاص".

وأضاف أنّ أجهزة الطوارئ "نقلت خمسة ضحايا إلى مستشفيات قريبة" لكنّ أحدهم توفي داخل المستشفى متأثّرًا بجروحه.

وأشار إلى أنّ "الضحايا الأربعة الآخرين حالاتهم حرجة في هذه المرحلة، ونحن نعمل على تحديد هوّياتهم وإبلاغ عائلاتهم".

وتابع الشرطي أنّ "مطلق النار قُتل، بعد أن قام على الأرجح بتصويب مسدّسه باتّجاه نفسه"، لافتًا إلى أنّه حتى الساعة 19,30 بالتوقيت المحلّي (22,30 ت غ) لم يكُن قد تم التعرّف إلى هوّية الرجل.

وقال ديليو: إنّه في هذه المرحلة من التحقيق "كُلّ شيء يشير إلى أنّ هذا (العمل) من فِعل شخص واحد".

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