أول تعليق من كارتيرون على "الشلوت" الذي تلقاه من لاعب الترجي

03 نوفمبر 2018 - 06:34 ص

كشف باتريس كارتيرون - المدير الفني للنادي الأهلي - عن تعرضه لواقعة مؤسفة أثناء مباراة فريقه مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها العملاق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف .



وقال "كارتيرون" في تصريحات صحفية: "أحد لاعبي الترجي قابلني عقب نهاية المباراة وركلني بقدمه بشكل قوي".



وأضاف: "ليس ذلك فحسب ، فلاعبو الأهلي تلقوا إهانات كبرى من جماهير الترجي ، وإنما سنطلب من الكاف حمايتنا في تونس".



ويلتقي الأهلي مع الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل بستاد رادس بتونس.



