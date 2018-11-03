أول تعليق من كارتيرون على "الشلوت" الذي تلقاه من لاعب الترجي

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الترجى

كارتيرون

كشف باتريس كارتيرون - المدير الفني للنادي الأهلي - عن تعرضه لواقعة مؤسفة أثناء مباراة فريقه مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها العملاق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وقال "كارتيرون" في تصريحات صحفية: "أحد لاعبي الترجي قابلني عقب نهاية المباراة وركلني بقدمه بشكل قوي".

وأضاف: "ليس ذلك فحسب ، فلاعبو الأهلي تلقوا إهانات كبرى من جماهير الترجي ، وإنما سنطلب من الكاف حمايتنا في تونس".

ويلتقي الأهلي مع الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل بستاد رادس بتونس.

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