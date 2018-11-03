» ربة منزل تحمل من شقيقها سفاحًا .. وهذا رد فعل الزوج

03 نوفمبر 2018 - 06:50 ص

واقعة كارثية شهدتها منطقة السلام بعدما كشفت التحقيقات التي قادها ضباط قسم شرطة السلام - أول عن وجود علاقة بين ربة منزل وشقيقها ، وحملها سفاحًا من الأخير.



بدأت القصة حين تلقى القسم بلاغًا من "محمد . ع" يتهم فيه زوجته بالزنا ، مؤكدًا أنه تزوج قبل 4 أشهر من سيدة ، لكنه فوجيء أنها حامل في الشهر الثامن ، وبعدما تأكد من خيانتها ضغط عليها لمعرفة والد الطفل ولم يدرِ بخلده أن صاحب هذا الفعل الشائن هو شقيق زوجته المحبوس على ذمة قضايا مخدرات .



وعقب تقنين الإجراءات ، ألقت قوات الأمن القبض على السيدة التي أقرت بما قاله زوجها ، مؤكدة أنها أقامت علاقة مع شقيقها قبيل دخوله السجن ، واضطرت بعد علمها بحملها للزواج من زوجها الحالي خوفًا من نظرة الناس لها وبخاصة بعد حبس شقيقها "حسب فيتو" .



حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



