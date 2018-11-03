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ربة منزل تحمل من شقيقها سفاحًا .. وهذا رد فعل الزوج

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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فتاة تحمل من شقيقها

قضية زنا

واقعة كارثية شهدتها منطقة السلام بعدما كشفت التحقيقات التي قادها ضباط قسم شرطة السلام - أول عن وجود علاقة بين ربة منزل وشقيقها ، وحملها سفاحًا من الأخير.

بدأت القصة حين تلقى القسم بلاغًا من "محمد . ع" يتهم فيه زوجته بالزنا ، مؤكدًا أنه تزوج قبل 4 أشهر من سيدة ، لكنه فوجيء أنها حامل في الشهر الثامن ، وبعدما تأكد من خيانتها ضغط عليها لمعرفة والد الطفل ولم يدرِ بخلده أن صاحب هذا الفعل الشائن هو شقيق زوجته المحبوس على ذمة قضايا مخدرات .

وعقب تقنين الإجراءات ، ألقت قوات الأمن القبض على السيدة التي أقرت بما قاله زوجها ، مؤكدة أنها أقامت علاقة مع شقيقها قبيل دخوله السجن ، واضطرت بعد علمها بحملها للزواج من زوجها الحالي خوفًا من نظرة الناس لها وبخاصة بعد حبس شقيقها "حسب فيتو" .

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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