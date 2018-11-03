وزيرة فرنسية تثير الجدل بتصريح مفاجيء عن "خاشقجي"

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خاشقجي

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فرنسا

خاشقجي

تسببت وزيرة فرنسية في موجة من الجدل بعدما أصدرت تصريحًا  يقلل من مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده ، مما فتح أبوابًا للتساؤلات حول تغير الموقف الأوروبي من تلك القضية التي شغلت العالم.

وقالت ناتالي لوازو - الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية - خلال تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "في عام واحد تعرض صحفيان للاغتيال في أوروبا، دافني كاروانا غاليزيا وجان كوسياك.. فما من بلد في العالم خال من تلك الأفعال".

وأضافت : "كما هو الحال في قضية مقتل السيد جمال خاشقجي، نأمل أن تثمر التحقيقات ويحاكم الجناة".

وكانت فرنسا اتخذت - رفقة دول أوروبية أخرى - مواقف قوية عقب مقتل "خاشقجي" ، أبرزها مقاطعة مؤتمر الاستثمار في الرياض والضغط على المملكة لتقديم الجناة الحقيقيين للعدالة.

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