وزيرة فرنسية تثير الجدل بتصريح مفاجيء عن "خاشقجي"

03 نوفمبر 2018 - 07:03 ص

تسببت وزيرة فرنسية في موجة من الجدل بعدما أصدرت تصريحًا يقلل من مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده ، مما فتح أبوابًا للتساؤلات حول تغير الموقف الأوروبي من تلك القضية التي شغلت العالم.



وقالت ناتالي لوازو - الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية - خلال تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "في عام واحد تعرض صحفيان للاغتيال في أوروبا، دافني كاروانا غاليزيا وجان كوسياك.. فما من بلد في العالم خال من تلك الأفعال".

وأضافت : "كما هو الحال في قضية مقتل السيد جمال خاشقجي، نأمل أن تثمر التحقيقات ويحاكم الجناة".



وكانت فرنسا اتخذت - رفقة دول أوروبية أخرى - مواقف قوية عقب مقتل "خاشقجي" ، أبرزها مقاطعة مؤتمر الاستثمار في الرياض والضغط على المملكة لتقديم الجناة الحقيقيين للعدالة.