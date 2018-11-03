وزيرة فرنسية تثير الجدل بتصريح مفاجيء عن "خاشقجي"

أحمد عادل شعبان
تسببت وزيرة فرنسية في موجة من الجدل بعدما أصدرت تصريحًا يقلل من مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده ، مما فتح أبوابًا للتساؤلات حول تغير الموقف الأوروبي من تلك القضية التي شغلت العالم.
وقالت ناتالي لوازو - الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية - خلال تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "في عام واحد تعرض صحفيان للاغتيال في أوروبا، دافني كاروانا غاليزيا وجان كوسياك.. فما من بلد في العالم خال من تلك الأفعال".
وأضافت : "كما هو الحال في قضية مقتل السيد جمال خاشقجي، نأمل أن تثمر التحقيقات ويحاكم الجناة".
وكانت فرنسا اتخذت - رفقة دول أوروبية أخرى - مواقف قوية عقب مقتل "خاشقجي" ، أبرزها مقاطعة مؤتمر الاستثمار في الرياض والضغط على المملكة لتقديم الجناة الحقيقيين للعدالة.
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