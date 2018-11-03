صور تثبت أن ضربات جزاء الأهلي ضد الترجي صحيحة 100%

نشر الإعلامي تامر أبو عرب مجموعة من الصور للتدليل على وجهة نظره بصحة ضربات الجزاء التي حصل عليها الأهلي أمس ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا .



وتعليقًا على الصور ، قال أبو عرب في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "أهو جمال الشريف وبعض مشجعي النادي اللي هيلعب الكونفدرالية من دور ال64 شايفين إن الجول لما بياخد اللاعب بالحضن كدة ده تعبير عن المحبة مش أكتر .. وإن في الكورة التانية لاعب الترجي كان بيشوف تيشيرت أزارو ليكرا ولا عادي".وأضاف: "طيب سيبك من ماتش النهاردة خالص .. الأهلي خاض لحد دلوقتي 11 نهائي إفريقي خد منهم 8 بطولات أتحدى لو فيها كورة واحدة محل شك استفاد بيها الأهلي (اللي فاكر حاجة يفكرني) .. في المقابل الأهلي خسر 3 نهائيات التلاتة بأخطاء تحكيمية أقل ما توصف بيه إنها فاجرة، نهائي كوتوكو 83 وجول بتسلل فدان (وللمفارقة الحكم كان جزائري برضه، ونهائي العرجون الشهير في 2007 اللي متحسبش فيه 3 ضربات جزاء يشوفها الأعمى وخسر الأهلي البطولة التالتة على التوالي بفعل فاعل على أرضه، ونهائي السنة اللي فاتت اللي الأهلي اتظلم فيه ظلم بين .. ممكن أفهم حد يتكلم عن الماتش ده ويقول إن ضربتين الجزاء فيهم شك، لكن إنه يحاول يثبت إن ده العادي بتاع الأهلي وبطولاته كلها كدة فده تقول له معلش وتركز أنت في النهائي بتاعك ".الصور: