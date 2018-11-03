» 18 لاعبًا بقائمة «الدراويش» لمواجهة المصرى

محمد عبد الحارس
أعلن البرازيلي يوسف فييرا المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، اليوم السبت في إطار منافسات الأسبوع الــ12 بمسابقة الدوري المحلي.
وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي..
حراسة المرمى: عصام الحضري – محمد مجدي
خط الدفاع: طارق طه – محمود متولي – باهر المحمدي – محمد مجدي مصطفى – محمد هاشم.
خط الوسط: حسنى عبد ربه – عماد حمدي – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدي – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – نادر رمضان – عمر سافيولا – كريم بامبو.
خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا – أوكيكى أفولابى
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