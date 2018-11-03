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هذا ما حدث فى باريس ولندن ترحمًا على "خاشقجي"

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هذا ما حدث في باريس ولندن ترحما علي "خاشقجي"
هذا ما حدث في باريس ولندن ترحما علي "خاشقجي"

عبد القادر وحيد

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"تزييف التاريخ"

قام نشطاء وصحفيون في باريس ولندن أمس بوقفات ووضع لافتات ترحمًا على روح الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بداية الشهر الماضي.

منظمة مراسلون بلا حدود، نظمت وقفة أما برج إيفل حيث أطفئت أنوار البرج في العاصمة الفرنسية باريس لمدة دقيقة ترحمًا علي الصحفي الراحل جمال خاشقجي، والذي تم قتله داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقام العديد من الناشطين والصحفيين بالوقوف دقيقة حداد ترحمًا على روح الصحفي الراحل، الذي اغتيل في قنصلية بلاده بإسطنبول، ما أثار حفيظة العالم بأسره.

في ذات الوقت قام نشطاء في لندن بوضع لافتة تحمل اسم الصحفي جمال خاشقجي، على شارع تقع فيه السفارة السعودية في لندن، حيث وضعوا لافتة باسم "شارع خاشقجي"، والتي لاقت استحسان الكثير من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.


الفيديو:

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