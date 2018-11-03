» إصابة 10 عمال مصريين في حادث تصادم بالكويت

03 نوفمبر 2018 - 09:34 ص

أصيب 10 عمال مصريين ومواطن كويتي، إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين على أحد طرق محافظة الجهراء في الكويت حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكى يقودها كويتي الجنسية، وبين حافلة تقل عمالاً مصريين على طريق العبدلى بمحافظة الجهراء ووقوع مصابين؛ حيث انتقل على الفور رجال المرور، وتبين انقلاب الحافلة بعد اصطدامها بالسيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال مصريين كانوا يستقلون الحافلة، بالإضافة إلى الكويتى قائد السيارة الملاكى؛ حيث تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات القريبة من طريق العبدلى، بواسطة 8 سيارات إسعاف، بينما نقل اثنان من العمال المصريين إلى مستشفى الجهراء بواسطة طائرتي إسعاف جوي، لخطورة حالتهما الصحية.