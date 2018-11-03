ألمالية تنظم ندوة للتوعية بمخاطر نقص فيتامين (د) وتأثيره على الصحة

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وزيرالمالية
وزيرالمالية

أمينة عبد العال

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فى إطار حرص وزارة المالية على توفير الرعاية الصحية لكل العاملين والعاملات بها، وتحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية أقامت وحدة تكافؤ الفرص برئاسة داليا فؤاد بقطاع مكتب الوزير، ندوة بعنوان "فيتامين (د) وتأثيره على الصحة العامة" وذلك بالتعاون مع مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال - مصر 57357 وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان وتأتي الندوة استكمالاً لسلسلة الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة المالية لموظفيها والتي من شأنها توفير الجهد والوقت للعاملين بالوزارة.

وأكدت داليا فؤاد مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بان هذه الندوة تهدف الي توعية العاملين داخل الوزارة بمخاطر نقص فيتامين (د) "  والتي تبنتها مستشفى 57357  "تحت شعار أتبرع لمستشفى 57357 وحلل فيتامين (د)  و إطمن " بحضور أستاذ الصحة العامة ورئيس قسم التغذية بمستشفي 57357 ومدير العلاقات العامة و داليا فؤاد مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بقطاع مكتب وزير المالية.

وأوضحت داليا فؤاد أن الندوة استعرضت أهمية فيتامين (د) ودوره فى الحفاظ على الصحة العامة، وعلاقته بالسرطان والمدة المثالية للتعرض لأشعة الشمس، وحد الأمان لنسب التحليل، وأعراض السمية أثر الإفراط فى استخدام جرعات فيتامين (د) كما تم استعراض الأغذية الغنية بفيتامين (د) ثم عقب هذه الندوة تم استضافة فريق مستشفى 57357 لأجراء تحليل فيتامين (د) داخل ابراج وزارة المالية مؤخرا لجميع موظفي وموظفات الوزارة حيث بلغ عدد المستفيدين بالتحليل (295) مستفيد من العاملين .

وأضافت مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بأنه جارى التنسيق لاستضافة الجمعية بمقر وزارة المالية بلاظوغلى ومقرات مصلحة الضرائب المصرية لكي تتيح الفرصة لأكبر عدد من العاملين بالقطاعات والمصالح التابعة للوزارة.


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بالصور.. وزارة المالية تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر نقص فيتامين (د) وتأثيره على الصحة العامة بالصور.. وزارة المالية تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر نقص فيتامين (د) وتأثيره على الصحة العامة بالصور.. وزارة المالية تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر نقص فيتامين (د) وتأثيره على الصحة العامة بالصور.. وزارة المالية تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر نقص فيتامين (د) وتأثيره على الصحة العامة بالصور.. وزارة المالية تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر نقص فيتامين (د) وتأثيره على الصحة العامة بالصور.. وزارة المالية تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر نقص فيتامين (د) وتأثيره على الصحة العامة


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