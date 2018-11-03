والد محمد الدرة: هذا ما قاله نجلي قبل استشهاده

03 نوفمبر 2018 - 10:17 ص

كشف جمال الدرة، والد الطفل الشهيد محمد الدرة، تفاصيل اللحظات الأخيرة لابنه قبل استشهاده، قائلاً: "قبل استشهاده قالي لي أصابوني الكلاب، وطالب مني عدم الخوف من الصهاينة وجيش الاحتلال".

وأضاف "الدرة" خلال حواره لبرنامج "مساء دي إم سي " المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كثافة النيران التي وجهت عليه وابنه الشهيد من قبل جيش الاحتلال لن يستطيع أي إنسان تحملها.

وتابع: "كنت أحمي ابني من رصاص قوات الاحتلال وتلقيت عدة رصاصات بها، واستمر إطلاق النيران علينا لمدة 45 دقيقة".