» صورة سينمائية لـ«ترامب» تثير عاصفة من الجدل

03 نوفمبر 2018 - 10:28 ص

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل من خلال صورة له نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر"، بعد فترة من إعلان مسئولين من إدارته إعادة فرض العقوبات على إيران.

وكانت الصورة على شكل ملصق مسلسل "غيم أوف ثرونز" الشهير، بعبارة "العقوبات قادمة"، بنفس طريقة عبارة "الشتاء قادم" التي اشتهر بها المسلسل.

ووضع ترامب تاريخ 5 نوفمبر أسفل الصورة، في إشارة لموعد فرض العقوبات على إيران، كما يحدث في ملصقات الترويج للأفلام الجديدة في صالات السينما .

وأثار ملصق ترامب عاصفة من التغريدات على تويتر، إذ اعترض البعض على تخريب المسلسل الشهير، ورأى آخرون أن في ذلك انتهاك لحقوق الملكية، واستغرب آخرون من الطريقة التي لجأ إليها الرئيس الأمريكي للترويج للعقوبات.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت إعادة فرض كل العقوبات الأمريكية على إيران، التي رفعت وفق الاتفاق النووي لعام 2015، كما أضافت واشنطن 700 شخص وكيان إلى قائمة عقوباتها على إيران.