» شاهد.. فيديو صادم لطالبات يدخن السجائر فى مدرسة

03 نوفمبر 2018 - 10:41 ص

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لطالبات يدخّن السجائر داخل فصل بإحدى المدارس، زعموا وجودها بمركز البدرشين، التابع لمحافظة الجيزة.

وظهرت الفتيات وهن يتبادلن السجائر ويرقصن على الأغاني الشعبية، فيما وجهت مصورة المقطع بعض السباب إليهن، بسبب اختراقهن للقواعد والآداب المدرسية، قائلة: "أنتوا مش نافعين ومعندكوش دم ولا اتربيتوا".

وأثار المقطع غضبا كثيرا من رواد مواقع التواصل، الذين أرجعوا هذا التصرف لسوء المنظومة التعليمية ببعض المدارس وتراجع الأخلاقيات بين المراهقين، وجاءت تعليقاتهم كالآتي: "عاوزين ثورة في التعليم وفي التربية في البيت"، "للدرجة دي وصل الاستهتار والانحلال بالفتيات مداه".

وعلق آخرون: "يجب فصلهن فورًا من التعليم حتى يكن عبرة لغيرهن"، "عليه العوض عندما نرى هذه المناظر التي توجع القلب وتؤلمه من هول ما نراه من طالبات سجاير وألفاظ نابية".

شاهد الفيديو..