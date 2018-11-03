منى مينا: كارثة المنيا ستتكرر لعدم اجتثاث جذورها

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القصاص

نقابة الأطباء

دير الانبا صموئيل

استنكرت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، الحادث الإرهابى الذى وقع بالأمس واستهدف "أتوبيس" يقل مجموعة من الأخوة الأقباط بالقرب من دير الأنباء صموئيل، مشيرة إلى أن ذلك الأمر متكرر وأصبح ألمًا حقيقيًا ليس فقط على الضحايا الراحلين  ولكن أيضًا على الحالة العبثية  التى يتم التعامل بها مع هذه الجرائم.

وأضافت مينا خلال تدوينتها على "فيس بوك": "تكرار الحوادث المأساوية البشعة تكرار نفس التعازي يقيننا جميعًا أن جذور المشكلة موجودة وأن الكارثة دي ستتكرر وتتكرر وتتكرر".

وتابعت قائلة: "الوضع سيئ ويسير لطريق تدهور خطير إلا لو قررت الحكومة مواجهة المشكلة وجذورها بجدية".

 

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