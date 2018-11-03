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إغلاق أحد منازل محور سعد الدين الشاذلى بسبب هبوط أرضى

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متابعات- حنان حمدتو

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توقف حركة المرور أعلى محور صلاح سالم

قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق منزل محور سعد الدين الشاذلي القادم من السويس إلى طريق الإسماعيلية بعد وقوع تشققات وهبوط بالطبقة الأسمنتية، ناتجة عن كسر ماسورة مياه أسفل المنزل.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا يفيد وجود تشققات وهبوط بالطبقة الأسمنتية بمحور سعد الدين الشاذلى، ناتجة عن كسر ماسورة مياه أسفل أحد المنازل.

على الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وتم غلق المنزل وتحويل حركة السيارات اتجاه السلام من دوران أحمد جلال، والنزول يمينا اتجاه نفق سعد الدين الشاذلى اتجاه العبور فى الجهة المقابلة.

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