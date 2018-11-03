  • السبت 03 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
ارشيف

الليلة.. مواجهة حامية بين ليفربول وأرسنال

أرشيفية

صلوات القداس على جثامين شهداء حادث المنيا الإرهابي

الزمالك

سر تهديد «الزمالك» بمنع إذاعة مبارياته

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: "هنركبكم الحمار بالشقلوب"

مطالب جادة.. سيف الإسلام القذافي في مواجهة الجنيات الدولية

مطالب جادة.. سيف الإسلام القذافي في مواجهة الجنيات الدولية

صورة الخبر

مقال "أردوغان" في "واشنطن بوست" كاملاً

هذا ما حدث في باريس ولندن ترحما علي "خاشقجي"

هذا ما حدث فى باريس ولندن ترحمًا على "خاشقجي"

ساويرس

ماذا قال "ساويرس" عن هجوم المنيا الإرهابي؟

أزارو

صور تثبت أن ضربات جزاء الأهلي ضد الترجي صحيحة 100%

خاشقجي

وزيرة فرنسية تثير الجدل بتصريح مفاجيء عن "خاشقجي"

«صلاح» يروى كواليس دخوله ملعب «ليفربول» أول مرة

الرياضة

صلاح
صلاح

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ليفربول يحيي ذكريات "صلاح" بمقطع فيديو

#

«صلاح» يكشف كواليس جديدة قبل انتقاله لليفربول

#

بالصور.. "مكة محمد صلاح" بالزي المدرسي

#

"صلاح" يكشف المستور عن اتحاد الكرة ومعسكر "روسيا"

روي اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، كواليس أول ظهور له داخل معقل نادي ليفربول "آنفيلد".

وقال اللاعب في تصريحاته خلال حواره للموقع الرسمي لليفربول: "شعرت بالتوتر لحظة دخولي المعقل لأول مرة، ولكني كنت سعيدًا من اليوم الأول".

وأضاف «صلاح»: "أول خطوة داخل ميلوود، أتذكر هذه اللحظة بوضوح شديد، أتذكر مروري من الأبواب، وكيف كنت أرغب في النجاح، أنت تعلم أنك قادم للمشاركة مع لاعبين رائعين، أردت معرفة كل شيء عن النادي في أسرع وقت".

وتابع: "كان شعورًا رائعًا، ولكن كان هناك بعض التوتر، الذي تخلصت منه، أحاول الاستمتاع بكل لحظة لأنني لا أعلم أبدًا متى ستأتي مجددًا، أشعر بالسعادة منذ يومي الأول، بعد أن بدأت اللعب وإحراز الأهداف، شعرت وكأنني في منزلي".

وواصل: "أول ليلة لي كلاعب في ليفربول، التغطية الإعلامية لنادي ليفربول ضخمة للغاية، كونه ناديا كبيرا، كنت أقرأ أخبار انتقالي، كنت متحمسًا للغاية وفي الوقت ذاته مدركاً للضغوطات، قلت لنفسي إنني سألعب وفقاً لأسلوبي وأفعل ما أفعله عادة على أرض الملعب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة سينمائية لـ«ترامب» تثير عاصفة من الجدل
» شاهد.. فيديو صادم لطالبات يدخن السجائر فى مدرسة
» «صلاح» يروى كواليس دخوله ملعب «ليفربول» أول مرة
» وزير الشباب يهنئ الأهلى بفوزه على الترجي
» اختفاء جزيرة في اليابان
» أمين عمر يدير دربى القنال تحكيميًا
» إصابة 10 عمال مصريين في حادث تصادم بالكويت
» 18 لاعبًا بقائمة «الدراويش» لمواجهة المصرى
» سر ارتداء البريطانيين وردة حمراء في شهر نوفمبر
» هكذا علقت الصحف التونسية على خسارة الترجي من الأهلي
» شاهد صورة "سوبر ماريو" الحقيقي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك