» «صلاح» يروى كواليس دخوله ملعب «ليفربول» أول مرة

03 نوفمبر 2018 - 10:51 ص

روي اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، كواليس أول ظهور له داخل معقل نادي ليفربول "آنفيلد".

وقال اللاعب في تصريحاته خلال حواره للموقع الرسمي لليفربول: "شعرت بالتوتر لحظة دخولي المعقل لأول مرة، ولكني كنت سعيدًا من اليوم الأول".

وأضاف «صلاح»: "أول خطوة داخل ميلوود، أتذكر هذه اللحظة بوضوح شديد، أتذكر مروري من الأبواب، وكيف كنت أرغب في النجاح، أنت تعلم أنك قادم للمشاركة مع لاعبين رائعين، أردت معرفة كل شيء عن النادي في أسرع وقت".

وتابع: "كان شعورًا رائعًا، ولكن كان هناك بعض التوتر، الذي تخلصت منه، أحاول الاستمتاع بكل لحظة لأنني لا أعلم أبدًا متى ستأتي مجددًا، أشعر بالسعادة منذ يومي الأول، بعد أن بدأت اللعب وإحراز الأهداف، شعرت وكأنني في منزلي".

وواصل: "أول ليلة لي كلاعب في ليفربول، التغطية الإعلامية لنادي ليفربول ضخمة للغاية، كونه ناديا كبيرا، كنت أقرأ أخبار انتقالي، كنت متحمسًا للغاية وفي الوقت ذاته مدركاً للضغوطات، قلت لنفسي إنني سألعب وفقاً لأسلوبي وأفعل ما أفعله عادة على أرض الملعب".