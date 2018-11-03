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الليلة.. مواجهة حامية بين ليفربول وأرسنال

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يخوض فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة اللاعب المصرى محمد صلاح، مباراة مهمة أمام أرسنال الذي يلعب بين صفوفه زميله في منتخب الفراعنة محمد النني، فى السابعة والنصف مساءً، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، في مباراة اليوم وخطف النقاط الثلاث من أجل السيطرة على صدارة الدوري الإنجليزي، منتظرًا نتيجة لقاء مانشستر سيتي وساوثهامبتون المقرر إقامتها غدًا، الأحد.

بينما يسعى أرسنال للفوز على ليفربول، من أجل المنافسة بقوة على لقب البريمرليج، بعد مستواه الرائع الذي يقدمه تحت قيادة المدير الفني الجديد أوناي إيمري.

ويتسلح محمد صلاح بإبداع الموسم الماضي أمام أرسنال، حيث لعب مباراتين أمام الجانرز وتمكن من إحراز هدفين.

بينما يغيب محمد النني عن المشاركة مع أرسنال، بعدما تعرض للإصابة في تدريبات الفريق الأسبوع الماضي، وأعلن النادي الإنجليزي غيابه لمدة أسبوعين.

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