منتدى شباب العالم: حادث الإرهاب لن ينال من عزيمتنا

03 نوفمبر 2018 - 10:57 ص

نعت إدارة منتدى شباب العالم، ببالغ الحزن شهداء الوطن ضحايا الحادث الإرهابي الأثيم الذي استهدف عددًا من المصريين خلال رحلتهم للصلاة في دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، داعين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويكتب الشفاء العاجل لمصابي الحادث.

وأكدت خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن إدارة المنتدى تدين مثل هذه الأعمال الإرهابية التي لن تنال من عزيمة الشباب، وإصرارهم على المضي قدما لرفعة شأن الوطن، وخلق مستقبل أفضل للأمة المصرية العظيمة، رحم الله شهداء الوطن.